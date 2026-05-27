Durante Verona-Juventus, l’arbitro Rapuano ha assegnato un rigore inesistente e ha fischiato un fallo con gomitata che non c’era. La decisione ha scatenato polemiche e contestazioni. Nei giorni successivi, sono emersi altri episodi controversi legati alla sua gestione delle partite. La sua carriera in Serie B è finita, evitando però la revoca definitiva. Un’indagine interna ha portato a una sospensione temporanea, ma non ha comportato l’interruzione totale del suo incarico.

2026-05-27 17:53:00 Flash news da TS: La bufera arbitrale che aveva travolto Antonio Rapuano dopo Verona-Juventus si è intrecciata con il nuovo caso esploso all’interno dell’AIA. L’arbitro finito nel mirino per la direzione della sfida del Bentegodi – segnata dalla mancata espulsione di Orban per la gomitata a Gatti e da polemiche feroci per un rigore assegnato contro i bianconeri per fallo di mano di Joao Mario – si sarebbe infatti salvato dalla dismissione grazie agli ultimi incastri della graduatoria arbitrale. Un epilogo che ha alimentato ulteriori sospetti dopo l’esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell’Aquila, Guido Alfonsi, alla Procura federale FIGC e alla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – La gomitata e il rigore inventato contro la Juve: Rapuano dalla Serie B alla dismissione scampata

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