Durmisi segna un gol spettacolare, ma la Juventus non riesce a conquistare la vittoria contro la Lazio. Nel finale, si verifica un episodio di caos che porta all’assegnazione di un rigore alla squadra ospite. La partita tra la Primavera si conclude con un pareggio. La redazione di Tuttosport ha seguito la diretta della sfida Lazio-Juve del 14 marzo 2026.

2026-03-14 16:00:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Lazio-Juve, rivivi la diretta. 96? – Termina la partita con un finale nervoso. La Juve si fa rimontare due gol e porta a casa un punto contro la Lazio. 90? – GOL LAZIO! Sulejmani non sbaglia dal dischetto e fa 2-2. Saranno sei i minuti di recupero. 89? – JUVE IN DIECI E RIGORE PER LA LAZIO! Un po’ di confusione nell’area bianconera: dopo un parapiglia in area l’arbitro opta per il rigore ai padroni di casa e per l’espulsione di Vallana. 88? – OCCASIONE LAZIO! Pernaselci di testa impegna Huli, bravo a trattenere. 86? – OCCASIONE JUVE! Bellino al centro per Bracco che in rovesciata sfiora l’eurogol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia così

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