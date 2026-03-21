Alla Juve non basta Yildiz contro il Sassuolo decimato dalla pertosse Pinamonti pareggia e Locatelli sbaglia un rigore

Alla Juventus, Yildiz ha segnato al 14' del primo tempo, mentre il Sassuolo ha raggiunto il pareggio con Pinamonti al 7' della ripresa. La formazione bianconera, schierata con il 4-2-3-1, ha visto Perin e Kalulu ottenere una valutazione di 6, mentre Bremer ha ricevuto un 5. Vlahovic è entrato al 34' della ripresa. Durante la partita, Locatelli ha sbagliato un calcio di rigore.

Juventus-Sassuolo 1-1 Marcatore: 14' pt Yildiz; 7' st Pinamonti. Juventus (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6, Bremer 5, Kelly 6 (34' st Vlahovic 6.5), Cambiaso 6 (16' st Miretti 6); Locatelli 5, Thuram 6 (16' st Koopmeiners 6); Conceicao 7 (43' st Zhegrova sv), McKennie 6.5, Yildiz 7; Boga 6 (34' st Milik sv). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. Allenatore: Spalletti 6. Sassuolo (4-3-3): Muric 8; Walukiewicz 6, Idzes 6, Muharemovic 6.5, Garcia 6; Vranckx 6 (35' st Iannoni sv), Kone 6, Bakola 6 (23' st Laurienté 5.5); Berardi 6.5 (47' st Doig sv), Pinamonti 7 (35' st Nzola sv), Volpato 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alla Juve non basta Yildiz contro il Sassuolo decimato dalla pertosse, Pinamonti pareggia e Locatelli sbaglia un rigore Articoli correlati Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5)La Juventus sbatte sul Sassuolo e fa un brutto passo falso nella corsa verso la Champions. Juventus-Sassuolo 1-1, Pinamonti risponde a Yildiz. Locatelli sbaglia un rigoreTorino, 21 marzo 2026 - Passo falso della Juventus nella corsa alla Champions League. Tutti gli aggiornamenti su Alla Juve Temi più discussi: McKennie: Ottovolante Juve, ma sapevo tutto. Chi dubita di me mi motiva e a mio padre dico basta; Riccardo Paonessa, dal Banchette alla Juve a suon di gol: Bianconero per Mandžuki?; Serie A: il Sassuolo frena la Juventus, Pinamonti firma l'1-1; Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5). Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia cosìLa Juve Primavera getta alle ortiche la vittoria a Formello e non dà continuità al successo col Genoa. Avanti di due reti, la formazione allenata da Padoin, si fa rimontare nel finale. Benissimo i bia ... msn.com Ravanelli: Juve, David e Openda hanno sbagliato tutto. Ma Kolo e Vlahovic non bastano...L'ex attaccante bianconero analizza le difficoltà attuali dell'attacco di Spalletti e le prospettive future: Dusan se sta bene può essere importante, il francese garantisce 15-20 gol stagionali ... gazzetta.it Lo sfogo di Luciano Spalletti in conferenza stampa in merito alla questione rigorista della Juventus - facebook.com facebook Primavera #Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino x.com