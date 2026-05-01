Il presidente degli Stati Uniti ha commentato venerdì sull’andamento dei negoziati con l’Iran, affermando di non essere soddisfatto dell’ultima proposta presentata dal governo iraniano. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi, mentre le trattative per trovare un accordo sembrano procedere con difficoltà. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici della proposta o sulle possibili conseguenze.

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato venerdì di “non essere soddisfatto” dell’ultima proposta dell’Iran nei negoziati per porre fine alla guerra. “Vogliono fare un accordo, non ne sono soddisfatto, quindi vedremo cosa succede”, ha detto Trump ai giornalisti venerdì alla Casa Bianca. Trump non ha spiegato quali sono le carenze della proposta, dicendo solo che le varie fazioni della leadership di Teheran non vanno d’accordo. Primo maggio, Delia: "Cambio parole su Bella Ciao? Passato è passato, ho voluto allargare significato" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Vogliono fare un accordo ma io non sono soddisfatto"

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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