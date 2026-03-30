Il 29 marzo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere aperto a un accordo con l’Iran, ma ha anche lasciato la porta aperta a un intervento di terra nel caso in cui le negoziazioni fallissero. Le sue dichiarazioni sono state caratterizzate da posizioni contrastanti, senza indicare una strategia precisa. La volontà di dialogo è affiancata dalla possibilità di azioni militari sul territorio iraniano.

La guerra in Medio Oriente, scatenata il 28 febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, ha già causato migliaia di morti, la maggior parte in Iran e in Libano, e non accenna a placarsi. La mattina del 30 marzo l’esercito israeliano ha annunciato di aver risposto a un attacco missilistico proveniente dall’Iran. In precedenza aveva dichiarato su Telegram di aver colpito dei siti militari a Teheran. La sera del 29 marzo il ministero dell’energia iraniano aveva segnalato interruzioni di elettricità nella capitale in seguito ad attacchi contro impianti elettrici. Secondo i mezzi d’informazione iraniani, la mattina del 30 marzo l’elettricità era stata ripristinata. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Donald Trump vuole un accordo con l’Iran ma non esclude un’operazione di terra

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