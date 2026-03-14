Il presidente ha dichiarato che l'Iran è stato completamente sconfitto dall'esercito degli Stati Uniti, che sostiene di aver ottenuto successi significativi. Ha aggiunto che Teheran desidera un accordo, ma che lui stesso non accetterebbe un'intesa con il paese. La sua dichiarazione si concentra sulla vittoria militare e sulla posizione riguardo a possibili trattative. I media sono stati accusati di ignorare i risultati ottenuti.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I media delle fake news odiano riportare i successi ottenuti dall'esercito degli Stati Uniti contro l'Iran, che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei. L'Iran aveva piani per conquistare l'intero Medio Oriente e annientare completamente Israele. Proprio come l'iran stesso, quei piani sono ora morti”. Così sui social il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che poco prima aveva annunciato di avere dato ordine al Comando Centrale degli Stati Uniti di condurre “uno dei più potenti bombardamenti nella storia del Medio Oriente, annientando completamente ogni obiettivo militare sull'isola di Kharg, il gioiello della corona iraniana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump “L'Iran è completamente sconfitto, vuole un accordo ma non accetterei”

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