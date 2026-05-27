Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran, mentre i suoi alleati israeliani continuano a influenzare le decisioni di politica estera degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha confermato che le misure sono state adottate dopo pressioni di leader israeliani, che hanno spinto per un approccio più duro nei confronti di Teheran. La comunicazione ufficiale non ha citato direttamente il coinvolgimento di altri paesi, ma il rapporto con l’amministrazione israeliana appare evidente.

Chi decide la politica di Donald Trump verso l’Iran? Questa è la domanda che si fanno molti, ogni volta che Benjamin Netanyahu riesce a forzare la mano alla Casa Bianca. È successo a febbraio, quando il premier israeliano ha lavorato insieme a personaggi come il senatore Lindsey Graham per convincere Trump a lanciare l’attacco iniziale, e succede ogni volta che si avvicina un accordo: Netanyahu non esita a esprimere la propria contrarietà, con le parole e, più spesso ancora, con le bombe. GLI ATTRITI La vicinanza tra i due leader è nota, ma rimane il paradosso di un presidente che afferma di mettere sempre al primo posto l’interesse degli Stati Uniti e poi segue gli obiettivi di un alleato molto più piccolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, il paradosso del leader Maga che segue gli obiettivi di Bibi

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Trump ATTACKS MAGA superstar, SHE STUNS THE WORLD

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