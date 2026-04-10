Di recente, alcuni influencer hanno criticato pubblicamente l’ex presidente degli Stati Uniti, definendolo “stupido”. Questa presa di posizione coincide con un calo di consensi nei confronti di Trump, causato in parte dal conflitto in Iran. La situazione ha generato malumori tra coloro che supportano ancora l’ex presidente, mentre altri sembrano sempre più disillusi. La tensione tra i sostenitori e le critiche si fa più visibile in questi giorni.

La guerra in Iran non ha provocato solamente un calo di consensi nei confronti di Donald Trump ma alimentato anche numerosi malumori tra i sostenitori del presidente Usa. Diversi influencer?e podcaster della galassia MAGA, infatti, si sono scagliati contro il tycoon dopo la decisione di attaccare Teheran e la minaccia di “ cancellare l’intera civiltà iraniana ”. L’esempio più eclatante è quello di Tucker Carlson, ex volto della Fox, che nel suo omonimo podcast ha esortato i militari statunitensi a ignorare gli ordini della Casa Bianca. La reporter conservatrice Megyn Kelly ha criticato il linguaggio e l’atteggiamento di Donald Trump definendolo “irresponsabile?e disgustoso”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gli influencer Maga scaricano Trump, l’attacco del presidente Usa: “Sono persone stupide”

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Con un post fiume, Trump attacca frontalmente giornalisti podcaster vari a cui deve tantissimo. Non rompe con Israele ma con chi lo accusa di aver abbandonato America First per Israel First. È un passaggio epocale nel mondo MAGA e avrà conseguenze. A c x.com

Affascinante, patriottica e pro-Trump: così i Maga hanno perso la testa per Jessica Foster. - facebook.com facebook