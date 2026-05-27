Truffa sulla vendita di gioielli falsi anziani ancora nel mirino

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuove segnalazioni di truffe legate alla vendita di gioielli falsi sono state fatte tra Cava de' Tirreni e l'Agro nocerino. Secondo quanto riferito, sconosciuti tentano di ingannare anziani con metodi ancora da chiarire. Nessuna persona è stata ancora coinvolta formalmente, ma le autorità stanno monitorando la situazione. Le vittime sono principalmente persone di età avanzata.

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Nuove segnalazioni tra Cava de' Tirreni e l'Agro nocerino, in merito a potenziali tentativi di truffe commessi a danno di anziani, da parte di sconosciuti.Le segnalazioniLa tecnica è la stessa di sempre, già segnalata più volte attraverso i social. Un uomo sulla 50ina, con modo gentile, avrebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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