Arresto a Torino per truffa anziani Restituiti gioielli e soldi
A Torino, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver truffato anziani, tra cui una donna di novant’anni. Durante le operazioni, sono stati restituiti alla vittima gioielli e denaro che erano stati sottratti. L’indagine ha portato all’arresto e al recupero di parte del maltolto. La polizia ha confermato che sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.
A Torino arresto per una truffa ai danni di anziani. Restituiti gioielli e denaro alla vittima novantenne. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Arresto a Torino per truffa anziani. Restituiti gioielli e soldi
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