Arresto a Torino per truffa anziani Restituiti gioielli e soldi

A Torino, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver truffato anziani, tra cui una donna di novant’anni. Durante le operazioni, sono stati restituiti alla vittima gioielli e denaro che erano stati sottratti. L’indagine ha portato all’arresto e al recupero di parte del maltolto. La polizia ha confermato che sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.