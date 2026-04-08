Truffa della finta rapina in gioielleria a Roma | anziana non ci casca e fa arrestare i truffatori

A Carpineto Romano, un'anziana ha riconosciuto quattro persone che avevano tentato di mettere in atto una truffa fingendo una rapina in una gioielleria. La donna ha chiamato immediatamente i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato i sospettati mentre erano ancora sul posto. L’intervento tempestivo ha impedito che la truffa si concretizzasse e ha portato all’arresto dei malviventi.

Truffa sventata a Carpineto Romano dove un'anziana ha scoperto quattro malviventi e ha aiutato i carabinieri a fermarli in flagranza di reato. Avevano provato la truffa del finto carabiniere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Colleferro, truffa del “finto nipote”: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareUna telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del “finto nipote”. "Suo figlio ha rapinato una gioielleria”, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli. Temi più discussi: Anziana truffata al telefono, fa un bonifico da oltre quarantamila euro; Non lo diresti mai, ma c'è pure quella del congelatore: occhio alle nuove truffe in Sicilia; Finto maresciallo al telefono, pensionata raggirata e derubata di oro e contanti per 65 mila euro; Maxi truffa del finto maresciallo: anziana raggirata per 65mila euro. Fallisce la truffa della finta rapina. Bandito arrestato dai carabinieriUn truffatore è stato arrestato in città dai carabinieri dopo aver ingannato un’anziana di 86 anni con la tecnica della telefonata intimidatoria. L’uomo, un 59enne napoletano disoccupato e con ... ilrestodelcarlino.it «Sono il maresciallo Rocca, c'è stata una rapina». Anziani truffati anche con le fictionPERUGIA - «Buongiorno, sono il maresciallo Rocca e c’è stata una rapina. Ci risulta che i gioielli possano essere in suo possesso. Abbiamo bisogno di vederli per ... ilmattino.it Guadagni illeciti grazie ai vantaggi fiscali del Superbonus: la truffa scoperta in provincia di Napoli a seguito della denuncia di un centinaio di residenti - facebook.com facebook La truffa delle villette: caparre versate fino a 140mila euro mai registrate. "A Natale cantiere fermo e avevano già tolto i citofoni" x.com