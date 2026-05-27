montagna trovato senza vita uomo disperso in valbiandino

Un uomo disperso in Valbiandino, a Introbio, è stato trovato senza vita. Le ricerche erano iniziate nel tardo pomeriggio e sono continuate fino a quando il corpo è stato individuato in mattinata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

È stato ritrovato senza vita l’uomo le cui ricerche erano cominciate nel tardo pomeriggio di oggi a Introbio (Lecco) in Valbiandino. Impegnati una ventina di tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Valsassina – Valvarrone, che hanno operato insieme con i Vigili del fuoco e la Guardia di finanza. L’area esaminata è stata quella della Val Biandino, fino a una quota di circa 1400 metri. Attivati anche gli elicotteri di Guardia di Finanza e Vigili del fuoco con i dispositivi Imsi Catcher a bordo, per localizzare il segnale telefonico. L’intervento è terminato in serata. Questo articolo Montagna, trovato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SPERANZE FINITE: TROVATO IL CORPO SENZA VITA DELLO STUDENTE SCOMPARSO DA MESI

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