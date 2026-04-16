Dopo giorni di ricerche, è stato trovato senza vita un giovane di 27 anni scomparso il 10 aprile da Mezzago. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle circostanze del decesso. La scomparsa aveva coinvolto amici e familiari, che avevano lanciato appelli pubblici per cercarlo. La polizia sta conducendo gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla vicenda.

È stato ritrovato senza vita Fabio Locatelli, il ragazzo di 27 anni scomparso il 10 aprile da Mezzago. La notizia arriva al termine di giorni di ricerche che avevano tenuto con il fiato sospeso familiari e comunità locale. Il corpo del giovane è stato individuato nel fiume Adda, dove si erano concentrate le operazioni negli ultimi giorni. A effettuare il ritrovamento sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati in un lavoro continuo e complesso. Le operazioni di recupero sono scattate non appena è stata individuata la presenza del corpo in acqua. Un momento difficile, che segna purtroppo la conclusione più tragica di una vicenda seguita con grande apprensione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Fabio scomparso nel nulla da giorni, il drammatico annuncio

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