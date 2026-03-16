È arrivata una nuova segnalazione nel caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. La notizia è stata diffusa di recente e la segnalazione si aggiunge alle indagini in corso. La ricerca di Venturelli continua, con le autorità che seguono ogni pista possibile. La famiglia del ragazzo aspetta aggiornamenti ufficiali sulle ricerche in atto.

Arriva una nuova segnalazione sul caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020. L’ipotesi più recente sposta l’attenzione fuori dall’Italia: una testimonianza anonima riferisce di un possibile avvistamento nei Paesi Bassi, nell’area della stazione di Rotterdam. Secondo quanto riportato, la persona vista sarebbe apparsa in condizioni di grave difficoltà, descritta come un senzatetto, con un elemento indicato come riconoscibile: uno zaino rosso. Al momento, però, non risultano immagini a supporto e la segnalazione non è stata formalizzata alle autorità. Cosa sappiamo. Segnalazione in Olanda: l’avvistamento vicino alla stazione di Rotterdam. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alessandro Venturelli scomparso, la notizia è appena arrivata. Lo cercava anche Chi l’ha visto

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