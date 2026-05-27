Trovati dei resti umani in Valmalenco ipotesi su Mariolino Conti

Notizia in breve

In un bosco nella zona di Chiesa in Valmalenco sono stati trovati alcuni resti umani. L'area è stata posta sotto sequestro e sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Non sono state ancora rese note le caratteristiche dei resti o eventuali collegamenti con persone scomparse. La Procura ha aperto un fascicolo per approfondire le cause del ritrovamento.