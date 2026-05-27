Trovati dei resti umani in Valmalenco ipotesi su Mariolino Conti

Da sondriotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un bosco nella zona di Chiesa in Valmalenco sono stati trovati alcuni resti umani. L'area è stata posta sotto sequestro e sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Non sono state ancora rese note le caratteristiche dei resti o eventuali collegamenti con persone scomparse. La Procura ha aperto un fascicolo per approfondire le cause del ritrovamento.

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Nei giorni scorsi alcuni resti umani sono stati rinvenuti in un bosco nella zona di Chiesa in Valmalenco. Il ritrovamento ha fatto immediatamente scattare l’intervento dei carabinieri, che hanno recuperato il materiale e avviato le verifiche investigative, affidandolo poi agli specialisti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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