Troppo Paul per Lorenzo Sonego Il piemontese saluta il Roland Garros

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Sonego è stato eliminato al Roland Garros 2026 dopo aver perso contro l’americano Tommy Paul in tre set, 6-3, 6-2, 6-4, in due ore e otto minuti di gioco. Paul, testa di serie numero ventiquattro, ha prevalso sul tennista piemontese, che si è fermato nel torneo.

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Si interrompe il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2026. Il tennista piemontese è stato sconfitto dall’americano Tommy Paul, testa di serie numero ventiquattro, con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una partita abbastanza a senso unico, dove Sonego non è mai riuscito ad impensierire lo statunitense, che ha fatto valere la maggior classifica e la maggior forza. Non sono bastati sette ace a Sonego, che ha sofferto soprattutto con la seconda di servizio, visto che ha vinto appena il 21% dei punti con questo colpo. Il numero dei vincenti è stato abbastanza simile, visto che sono stati 24 per Paul contro i 23 dell’azzurro, che ha invece commesso 36 errori non forzati rispetto ai 25 dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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