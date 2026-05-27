LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il torinese esce di scena troppo più forte lo statunitense

Notizia in breve

Il tennista torinese ha perso in tre set contro lo statunitense, con i parziali di 3-6, 2-6 e 4-6. La partita si è conclusa dopo circa due ore di gioco. Lo statunitense ha conquistato il primo set, poi ha mantenuto il vantaggio nel secondo e nel terzo, chiudendo con un ace finale. La sfida si è svolta sul campo centrale del torneo.