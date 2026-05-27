LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il torinese esce di scena troppo più forte lo statunitense
Il tennista torinese ha perso in tre set contro lo statunitense, con i parziali di 3-6, 2-6 e 4-6. La partita si è conclusa dopo circa due ore di gioco. Lo statunitense ha conquistato il primo set, poi ha mantenuto il vantaggio nel secondo e nel terzo, chiudendo con un ace finale. La sfida si è svolta sul campo centrale del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 3-6, 2-6, 4-6 Game, set and match! Vince Paul! Non passa l’ultima difesa estenuante di Sonego dopo il dritto dello statunitense. 40-15 Difende tutto Sonego ma Paul chiude con la volée alta, due match point per lui. Ancora seconda. 30-15 Erroraccio di Sonego che manda fuori la risposta di dritto, questa va messa in campo. Seconda da sfruttare. 15-15 Esce il rovescio dello statunitense che manda fuori la diagonale dopo il back di Lorenzo. 15-0 Servizio e dritto di Paul. 4-5 Arriva il break dello statunitense che torna in vantaggio, andrà a servire per il match. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
Notizie e thread social correlati
LIVE Sonego-Paul 3-6 0-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break per lo statunitense nel secondo setSonego sta affrontando Paul nel secondo set di Roland Garros 2026, con lo statunitense che ha ottenuto un doppio break.
LIVE Sonego-Paul 3-6 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato anche nel secondo set per lo statunitenseNel secondo set del match tra Sonego e Paul, l'americano ha ottenuto un break immediato, mantenendo il vantaggio già conquistato nel primo set.
Temi più discussi: LIVE Sonego-Paul, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scoglio importante, serve un’impresa; Pronostico Sonego-Paul al Roland Garros: le quote; Sonego-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv; Cinà, debutto da favola. Sonego vince dopo 4 ore.
Sonego eliminato al secondo turno del Roland Garros Tommy Paul esce vittorioso in tre set (6-3 6-2 6-4) sull'italiano, che ha accusato la stanchezza del match vinto al quinto al primo turno. Adesso l'americano attende il vincitore della sfida tra Ruud e Medje x.com
AZZURRI ALL'ATTACCO La terra rossa di Parigi chiama e gli azzurri rispondono! Si parte con Federico Cina, poi tocca a Jasmine Paolini per il suo esordio a Roland Garros 2026. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vede con Tommy Paul. Ma la gio facebook
LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: immediato break di svantaggio anche nel terzo set per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-30 Altro ... oasport.it
Sonego-Paul, dove vedere la partita in diretta tv e streamingLorenzo Sonego e Tommy Paul saranno protagonisti dell’ultimo match in programma sul campo numero 7, con la sfida prevista in serata. Il tennista torinese ha conquistato l’accesso al secondo turno dopo ... derbyderbyderby.it