LIVE Sonego-Paul 3-6 2-6 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il torinese esce di scena troppo più forte lo statunitense

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista torinese ha perso in tre set contro lo statunitense, con i parziali di 3-6, 2-6 e 4-6. La partita si è conclusa dopo circa due ore di gioco. Lo statunitense ha conquistato il primo set, poi ha mantenuto il vantaggio nel secondo e nel terzo, chiudendo con un ace finale. La sfida si è svolta sul campo centrale del torneo.

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