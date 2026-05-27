Troppo caldo i bambini stanno male | la denuncia delle famiglie e la risposta del municipio Cosa sta succedendo

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le famiglie di una scuola d'infanzia nel Villaggio Olimpico di Roma nord segnalano che i bambini e il personale manifestano mal di testa, nausea, malori e spossatezza a causa delle alte temperature. La denuncia è stata inviata al secondo municipio e riportata da agenzie di stampa. Non sono stati riportati altri dettagli sulle condizioni o eventuali interventi in corso.

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Allarme tra le mamme e i papà della scuola d'infanzia “Giramondo” al Villaggio Olimpico, Roma nord. In una lettera indirizzata al II municipio e ripresa dall'Ansa, le famiglie denunciano “mal di testa, nausea, malori e spossatezza” nei bambini e nelle bambine, oltre che tra i membri del personale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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