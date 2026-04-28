Valeria Marini ha avuto un malore improvviso poche ore dopo l’ingresso come ospite nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. La donna si è sentita male durante la sua permanenza e l’accaduto è stato documentato in un video diffuso sui social. Al momento non ci sono dettagli sulle sue condizioni di salute o sui provvedimenti presi all’interno della casa.

Valeria Marini è stata colpita da un malore, poche ore fa, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2026, nella quale è entrata proprio ieri, come “ospite”. In serata la showgirl ha riferito ai coinquilini di avere un forte mal di stomaco e nausea che sono peggiorati fino a quando non è stata costretta ad allontanarsi dal giardino e ha dato di stomaco nel salone della casa. Le sue condizioni, in ogni caso, non desterebbero preoccupazione. ma il ceppo batterico escherichia coli proveniente dal fungo zelenico che circola ancora in casa ha intaccato valeria marini cavolo pic.twitter.comJOmIMyyPur —?? (@xredEyesz) April 27, 2026 Prima di sentirsi male Valeria aveva raggiunto Raimondo Todaro e gli altri coinquilini uomini all’esterno della Casa con la speranza che un po’ di aria fresca l’avrebbe aiutata a stare meglio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, Valeria Marini sta male in Casa: malore improvviso, cosa sta succedendo (VIDEO)

Notizie correlate

“Aiuto, sta male”. Paura al GF Vip, la concorrente si accascia all’improvvisoIl Grande Fratello Vip continua a far discutere, ma questa volta non per dinamiche di gioco o colpi di scena sentimentali.

Colpo di scena al GF Vip 2026: Valeria Marini entra nella Casa dopo aver detto no (ecco cosa è successo davvero)Valeria Marini è pronta a varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip 2026.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, l'annuncio di Valeria Marini: Sto arrivando; Grande Fratello Vip: Valeria Marini entra nella Casa, ma che ruolo avrà?; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 24 aprile: lite Marco-Alessandra; Ingresso fuori programma: Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo | blue News.

Perché Antonella Elia e Valeria Marini non si sopportano? La querela per diffamazione prima del GF Vip 2026Al Grande Fratello Vip esplode la tensione tra Antonella Elia e Valeria Marini: dietro il gelo in Casa c’è una querela per diffamazione partita nel 2026, ecco cosa è successo. gay.it

GF Vip, Antonella Elia accusa Valeria Marini: Mi ha fatto una cosa grave prima di entrare nella CasaNella Casa del Grande Fratello Vip si respira un clima di altissima tensione. Protagoniste del primo acceso scontro sono Valeria Marini e Antonella Elia , che hanno riacceso una faida ... torresette.news