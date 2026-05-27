Diversi ragazzini sono stati multati dopo aver fatto il bagno nel porto canale di Rimini. Si sono tuffati dall’area portuale, probabilmente per trovare un po’ di sollievo dalla calura. La polizia locale ha identificato e sanzionato alcuni giovani presenti sul posto. Nessun intervento di soccorso è stato necessario, ma le multe sono state comminate per violazione delle norme di sicurezza e regolamenti locali.

Rimini, 27 maggio 2026 – Si sono lanciati in acqua dal porto canale di Rimini, forse per cercare un po' di refrigerio dalla calura asfissiante di queste ore. Ma alla fine sono arrivate multe e controlli. Nei giorni scorsi la guardia costiera è intervenuta nella zona del largo Boscovich per fermare un gruppo di ragazzi minorenni sorpresi mentre si tuffavano dalla banchina del porto. I militari della Capitaneria di Rimini di porto li hanno individuati durante un controllo di routine nella zona del porto. I ragazzi sono stati identificati dai militari e successivamente accompagnati negli uffici della guardia costiera insieme ai genitori, convocati vista la minore età dei giovani coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppo caldo, fanno il bagno nel porto canale di Rimini: ragazzini multati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TODO MUNDO SABIA. MENOS ELA… ATÉ ABRIR A PORTA DO QUARTO

Notizie e thread social correlati

Non troppo caldo, non troppo freddo, idratatante ma con finish semi-opaco: il rossetto rosso perfetto è quello di Matilde GioliUna nuova linea di rossetti rossi si distingue per la sua finitura semi-opaca, offrendo un equilibrio tra idratazione e durata.

Salvato in extremis: ubriaco cade nel porto di RiminiUn diciannovenne, durante i festeggiamenti per i 100 giorni alla maturità, è caduto nel porto di Rimini mentre era sotto l’effetto dell’alcol.

Temi più discussi: Dopo i temporali, arriva il grande caldo, il medico: Attenzione agli sbalzi di temperatura: fanno male a cuore e polmoni. Non sottovalutate la tosse; È maggio ma a Milano fa caldo come a fine luglio: ecco cosa sta succedendo; Ondata di caldo: dove rinfrescarsi a Parigi e nella Île-de-France? Le buone idee quando fa molto caldo; Settimana di gran caldo in Italia, ma tornano i temporali dal 29 maggio.

Siamo a maggio e fa già troppo #caldo? L'ondata di calore rappresenta un’ #emergenza già in tutta Europa e ha fatto diverse vittime in Francia. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Pasqui, climatologo presso il @CNRsocial_. Ascolta: tinyurl.com/34d6n5kw x.com

Rimedi per il caldo? reddit

Troppo caldo, fanno il bagno nel porto canale di Rimini: ragazzini multatiI minorenni forse volevano filmarsi e pubblicare il video sui social, pizzicati dalla Guardia Costiera mentre si tuffavano dalla banchina del porto: è vietato ... ilrestodelcarlino.it

A Milano il caldo è anche diseguaglianzaVivere in case ai piani alti, poco isolate, senza ombreggiamento, con scarsa ventilazione o senza raffrescamento aumenta il rischio sanitario ed è un ... milano.repubblica.it