Salvato in extremis | ubriaco cade nel porto di Rimini

Un diciannovenne, durante i festeggiamenti per i 100 giorni alla maturità, è caduto nel porto di Rimini mentre era sotto l’effetto dell’alcol. È stato visto cadere e ha rischiato di annegare prima di essere recuperato dalle persone presenti. I soccorritori sono intervenuti prontamente e lo hanno estratto dall’acqua in condizioni di ipotermia. La scena si è svolta nel pomeriggio, senza altri coinvolti.

Un diciannovenne, coinvolto nei festeggiamenti per i 100 giorni alla maturità, è stato salvato in extremis dalle acque del porto di Rimini dopo essere caduto mentre era sotto l'effetto dell'alcol. L'intervento della Guardia Costiera e dei Carabinieri ha evitato un dramma mortale nella notte tra lunedì e martedì. L'incidente si è verificato nel cuore del porto, precisamente presso il piazzale Boscovich, dove il giovane si trovava insieme ad amici per celebrare il traguardo scolastico. Lo stato di alterazione ha reso difficile le operazioni di soccorso, costringendo la motovedetta Sar Cp 842 a intervenire con grande difficoltà. Dopo essere stato recuperato dalla superficie dell'acqua, il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto ai primi soccorsi prima del trasferimento in ospedale.

