Troilo da oggetto misterioso a uomo mercato | il Parma si gode il muro argentino
Durante l'ultima sessione di mercato, il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Mariano Troilo, precedentemente considerato un giocatore poco noto. La società ha comunicato l'accordo con il calciatore argentino, che ora entrerà a far parte del team. La trattativa si è conclusa senza annunci ufficiali sui dettagli economici. Troilo è stato inserito nel roster del club, che ora punta sulle sue potenzialità.
Alzi la mano chi pensava, alla fine della stagione, che Mariano Troilo diventasse un uomo mercaato per il Parma. Dopo un inizio balbettante, Nano oggi è uno dei punti fermi della squadra di Cuesta. E pensare che la sua stagione non era partita nel migliore dei modi. L’impatto con il calcio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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