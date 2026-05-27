Troilo da oggetto misterioso a uomo mercato | il Parma si gode il muro argentino

Notizia in breve

Durante l'ultima sessione di mercato, il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Mariano Troilo, precedentemente considerato un giocatore poco noto. La società ha comunicato l'accordo con il calciatore argentino, che ora entrerà a far parte del team. La trattativa si è conclusa senza annunci ufficiali sui dettagli economici. Troilo è stato inserito nel roster del club, che ora punta sulle sue potenzialità.