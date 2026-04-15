La Roma si sta muovendo sul mercato per rafforzare la propria linea difensiva, puntando su un calciatore che potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine. Nel frattempo, nel mondo del calcio, si segnalano sfide tra alcune squadre di rilievo in competizioni nazionali e internazionali. La squadra giallorossa sembra pronta a intervenire prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva, cercando di consolidare la propria rosa con un investimento mirato.

Il calciomercato non aspetta l’estate, e la Roma ha già individuato il profilo per blindare la difesa del futuro. L’obiettivo numero uno porta il nome di Mariano Troilo, il centrale argentino del Parma che sta stregando la Serie A a suon di prestazioni fisiche e personalità. A Trigoria, i radar sono accesi sul classe 2003 nato a Córdoba, un gigante di 194 centimetri che ha già dimostrato di poter spostare gli equilibri, come testimoniato dal gol vittoria a San Siro contro il Milan lo scorso 22 febbraio. La concorrenza, però, è di quelle pesanti. Oltre ai club di Premier League che hanno già allacciato i contatti con l’entourage del calciatore (rappresentato dall’agenzia BEGOAT), anche Inter e lo stesso Milan monitorano la situazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma su Mariano Troilo: assalto al muro del Parma, sfida a Inter e Milan

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