Trofeo maestrelli A Salvatore Monaco della Primavera il riconoscimento di Miglior giovane

Da sport.quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Salvatore Monaco della Primavera è stato premiato come “Miglior giovane” alla quarantunesima edizione del Trofeo Maestrelli. Il riconoscimento celebra il lavoro del settore giovanile nel calcio nazionale. La premiazione si è svolta durante la cerimonia di fine anno dedicata ai meriti sportivi. Monaco è stato scelto tra i giovani talenti emergenti nel calcio italiano. Il Trofeo Maestrelli è uno dei riconoscimenti storici nel panorama calcistico italiano.

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Premiato l’ottimo lavoro del settore giovanile azzurro nella quarantunesima edizione del Trofeo Maestrelli, storico riconoscimento di fine anno che premia chi si è distinto calcisticamente nel mondo del calcio nostrano. Un premio, quello di miglior giovane, che spesso e volentieri è stato assegnato a militanti tra le fila dell’ Empoli: l’anno scorso è andato a Lorenzo Tosto, mentre andando indietro nel tempo è toccato anche a Baldanzi, nella stagione 2023-24 (al momento del riconoscimento era già passato alla Roma da metà annata), poi a Ricci in quella 2020-21, e anche a Rugani nella stagione 2013-14, tutti giocatori cresciuti con l’azzurro addosso e oggi presenze stabili in Serie A fra club di livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Trofeo Maestrelli: tra i premiati Baldini e Vanoli

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