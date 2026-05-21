TROFEO MAESTRELLI Tra i premiati c’è anche Bucchi

Il Trofeo Maestrelli, giunto alla 41esima edizione, si è svolto a Montecatini con la partecipazione di numerosi premiati. Tra loro figura anche Cristian Bucchi, riconosciuto per il suo contributo nel settore. La cerimonia ha coinvolto diverse personalità del calcio, premiate per le loro prestazioni e impegni. La manifestazione si è tenuta nel centro della città, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. La serata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.

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C’è anche Cristian Bucchi fra i vincitori del Trofeo Maestrelli di Montecatini, giunto alla 41esima edizione. Al tecnico amaranto andrà il riconoscimento per aver riportato l’ Arezzo in serie B dopo 19 anni. La cerimonia di premiazione è in programma lunedì 25 maggio alle 19,30 nella città termale toscana. Per Bucchi un premio di prestigio che suggella una stagione indimenticabile per l’allenatore del Cavallino che ha conquistato la prima vittoria di campionato della sua carriera. Insieme a lui tanti i premiati di spessore che daranno lustro alla serata. Tra gli altri il commissario tecnico della Nazionale, ad interim e nonchè ct dell’under 21, Silvio Baldini, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, il difensore della Roma Gianluca Mancini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - TROFEO MAESTRELLI. Tra i premiati c’è anche Bucchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trofeo della Romagna 2025, premiati i campioni. Commozione nel ricordo di Roberto RegitoriSi sono svolte al Ristorante Vecchio Podere le premiazioni del Trofeo della Romagna, giunto all’ottava edizione. Hijikata l'anti-italiani: dopo Maestrelli butta fuori anche Darderi. Avanti Alcaraz e DjokovicNiente da fare per Luciano Darderi, unico azzurro in campo nella quarta giornata di Indian Wells, che sii ferma al secondo turno del primo Masters... TROFEO MAESTRELLI. Tra i premiati c’è anche BucchiC’è anche Cristian Bucchi fra i vincitori del Trofeo Maestrelli di Montecatini, giunto alla 41esima edizione. Al tecnico amaranto ... sport.quotidiano.net Trofeo Maestrelli, tra i premiati anche Gianluca Mancini: appuntamento al 25 maggioIl difensore della Roma, reduce dall'importantissima doppietta al derby, riceverà il Premio alla Carriera lunedì prossimo a Montecatini ... msn.com