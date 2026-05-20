il miglior giovane della b stefano conte va a mille

Stefano Conte, giovane calciatore nato nel 2005, si è distinto nella stagione di Serie B come uno dei talenti emergenti. Durante le partite, si fa notare per la sua capacità di affrontare con sicurezza i momenti più delicati, senza mai mostrare segni di esitazione. Nonostante la sua giovane età e l’esperienza ancora in fase di sviluppo a livello nazionale, si è mostrato sempre pronto a prendersi le responsabilità più importanti. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Se il pallone pesa e c’è da prendersi il tiro più importante della partita lui c’è sempre stato. Non si è mai tirato indietro ma soprattutto non ha mai tremato, a dispetto della carta d’identità che reca come anno di nascita il 2005 e un’esperienza in B Nazionale ancora tutta da edificare. Questo e altro, poi vedremo cosa, è valso a Stefano Conte della Rimadesio l’ambito premio di miglior giovane di tutta la serie B Nazionale che viene assegnato in base ai voti di dirigenti, capitani e allenatori dei due gironi. Peccato quell’infortunio muscolare che lo ha tolto dai giochi proprio nel finale di regular season e che ha privato la squadra del suo cecchino proprio nella settimana della salvezza matematica con cinque gare d’anticipo e i playoff ancora nel mirino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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