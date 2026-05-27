GenerAzioneD chiede chiarimenti sui rischi della triptorelina per i minori, dopo che il dato del 70% non corrisponde allo studio citato. La società scientifica ha interpretato le statistiche di Turban in modo diverso rispetto alle affermazioni di GenerAzioneD. La disputa riguarda i rischi legati all’uso del farmaco nei giovani e la corretta lettura dei dati epidemiologici. La richiesta di trasparenza si focalizza sulla validità delle fonti e delle interpretazioni ufficiali.

? Punti chiave Perché il dato del 70% non trova riscontro nello studio citato?. Come hanno interpretato le società scientifiche le statistiche di Turban?. Chi deve rispondere ai dubbi metodologici sollevati da GenerAzioneD?. Quali conseguenze comporta l'assenza di dati certi per i minori?.? In Breve Dati del 2016 citano riduzione 70% tentativi suicidio secondo studi di James.. Verifiche tecniche contestano dati Turban et al. pubblicati su rivista Pediatrics.. GenerAzioneD sollecita Ministero della Salute e Autorità garante per l'infanzia.. Modello affermativo internazionale subisce revisione critica da parte di vari organismi.. GenerAzioneD... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Triptorelina: GenerAzioneD chiede dati certi sui rischi per i minori

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