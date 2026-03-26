Privacy dei minori | su 876 siti e app esaminate crescono raccolta dati personali e rischi mentre i sistemi di verifica dell’età sono ancora facilmente aggirabili

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Global Privacy Enforcement Network ha reso noti i risultati dello Sweep 2025 sulla privacy dei minori, analizzando 876 siti web e applicazioni tra il 3 e il 7 novembre. L’indagine mostra un aumento nella raccolta di dati personali e nei rischi associati, mentre i sistemi di verifica dell’età risultano ancora facilmente superabili. L’attività è stata condotta da 27 Autorità di protezione dati di vari paesi, incluso il Garante italiano.

Il Global Privacy Enforcement Network (GPEN) ha pubblicato i risultati dello Sweep 2025 sulla privacy dei minori, condotto nella settimana dal 3 al 7 novembre 2025 da 27 Autorità di protezione dati di tutto il mondo, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali italiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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