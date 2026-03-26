Privacy dei minori | su 876 siti e app esaminate crescono raccolta dati personali e rischi mentre i sistemi di verifica dell’età sono ancora facilmente aggirabili

Il Global Privacy Enforcement Network ha reso noti i risultati dello Sweep 2025 sulla privacy dei minori, analizzando 876 siti web e applicazioni tra il 3 e il 7 novembre. L’indagine mostra un aumento nella raccolta di dati personali e nei rischi associati, mentre i sistemi di verifica dell’età risultano ancora facilmente superabili. L’attività è stata condotta da 27 Autorità di protezione dati di vari paesi, incluso il Garante italiano.

Il Global Privacy Enforcement Network (GPEN) ha pubblicato i risultati dello Sweep 2025 sulla privacy dei minori, condotto nella settimana dal 3 al 7 novembre 2025 da 27 Autorità di protezione dati di tutto il mondo, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali italiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Agcom oscura siti senza verifica età: scatta il blocco DNS per la tutela dei minoriProvvedimento su due piattaforme italiane per violazione del Decreto Caivano e mancati controlli sugli utenti. La maggior parte dei siti porno non si è adeguata all’obbligo di verifica dell’etàEntro domenica primo febbraio i siti porno avrebbero dovuto introdurre un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minorenni... Altri aggiornamenti su Privacy dei minori su 876 siti e app... Temi più discussi: Abusi su minori online, salta la proroga del regolamento Ue provvisorio sulla privacy; Chat Control: nessuna intesa tra Parlamento UE e Consiglio UE sulla deroga alle norme europee sulla privacy; Giovani digitali tra cyberbullismo, adescamento online, social network, privacy e reputazione, la Polizia Postale incontra i genitori; Perché il processo a Meta può cambiare i social per sempre. L'Ue apre un'indagine su Snapchat, 'verificare se tutela i minori online'La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per verificare se Snapchat garantisca un elevato livello di sicurezza, privacy e protezione dei minori online, in conformità con la legge sui ... ansa.it Privacy dei minori online: Disney paga 10 milioni per violazioni su YouTubeDisney finisce nel mirino della giustizia americana e dovrà sborsare una multa da 10 milioni di dollari per aver violato il Children's Online Privacy Protection Act ... tomshw.it La pubblicazione online degli orari dei docenti e la condivisione delle loro assenze tramite registro elettronico possono violare la normativa sulla protezione dei dati personali. Lo chiarisce il Garante per la privacy con un provvedimento del 26 febbrai… x.com Un ultimo messaggio forte, quasi un testamento morale quello che Libera (nome di fantasia a tutela della privacy) ha affidato all'associazione Luca Coscioni prima di procedere all'autosomministrazione del farmaco letale. e il commento del cardinale Lojudice, - facebook.com facebook