A Trieste si sono registrati 728 incidenti e 278 feriti nel periodo di monitoraggio del nuovo servizio di assistenza attivo 24 ore su 24. La maggior parte dei sinistri, il 76%, si verifica tra le 18 e le 24. I dati indicano un picco di incidenti nelle ore serali. Non sono stati forniti dettagli sull'impatto del servizio sulla riduzione di incidenti o sulla sicurezza dei quartieri.

? Punti chiave Perché il 76% dei sinistri si concentra tra le 18 e le 24?. Come influisce il nuovo servizio h24 sulla sicurezza dei quartieri?. Quali reparti speciali intervengono per contrastare il degrado urbano?. Quanti operatori sono realmente pronti a intervenire durante la notte?.? In Breve 76% dei sinistri avviene tra le 18 e le 24 con 450 danni materiali.. Assessore de Gavardo e vicecomandante Jerman analizzano il servizio attivo dal 22 maggio 2025.. Reperibilità garantisce attivazione personale aggiuntivo entro 30 minuti dalle chiamate di emergenza.. Otto operatori presidiano la città di notte con due pattuglie dedicate ai rilievi.. Settantadue otto incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di Trieste da inizio 2026 ad oggi, con un bilancio che vede 278 persone ferite e nessun decesso registrato finora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, 728 incidenti e 278 feriti: i dati del nuovo servizio h24

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