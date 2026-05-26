Non solo incidenti ma anche antidroga indagini e sicurezza | il servizio h24 della locale compie un anno

Da un anno, il servizio 24 ore della polizia locale di Trieste garantisce pattuglie in servizio dalle 7 del mattino, con turni di sei ore. Oltre a intervenire in incidenti, il servizio si occupa di controlli antidroga, indagini e sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine operano senza interruzioni, mantenendo una presenza costante sul territorio per tutta la giornata.

È trascorso ormai un anno dall’avvio del servizio h24 della polizia locale di Trieste: le pattuglie entrano in servizio dalle 7 del mattino e, attraverso turni coordinati di sei ore, garantiscono una presenza continua sul territorio per l’intero arco della giornata. Un’attività quotidiana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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