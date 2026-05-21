Asti ha messo in atto un nuovo piano per intervenire sugli animali selvatici feriti in seguito a incidenti stradali. I veterinari dell’ASL saranno chiamati a intervenire prontamente per soccorrere e curare gli esemplari coinvolti. Sono stati introdotti anche nuovi protocolli mirati a ridurre il numero di collisioni tra veicoli e fauna selvatica lungo le strade della zona. Questa iniziativa coinvolge diverse figure professionali e si basa su procedure specifiche per garantire un intervento rapido ed efficace.

? Punti chiave Come interverranno i veterinari ASL per soccorrere gli animali feriti?. Quali nuovi protocolli ridurranno il rischio di collisioni sulle strade astigiane?. Chi gestirà concretamente le emergenze notturne nei tratti stradali isolati?. Perché la Provincia ha deciso di creare un tavolo tecnico dedicato?.? In Breve Partecipazione di Davide Migliasso e del direttore generale ASL Giovanni Gorgoni.. Tavolo tecnico tra ufficio caccia e pesca e servizio veterinario provinciale.. Gestione coordinata di caprioli e cinghiali per ridurre rischi sulla viabilità.. Protocollo operativo per evitare interventi frammentati dei singoli comuni astigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, nuovo piano per soccorrere i selvatici feriti dagli incidenti

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