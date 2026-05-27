Treviolo incendio al cantiere del polo scolastico | intervengono i vigili del fuoco

Da ecodibergamo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio nel cantiere del nuovo polo scolastico in viale Papa Giovanni XXIII, a Treviolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è ancora da accertare. La zona è stata messa sotto controllo e il cantiere è stato evacuato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

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L’INTERVENTO. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio un incendio è divampato all’interno del cantiere del Polo scolastico di viale Papa Giovanni XXIII a Treviolo. Le fiamme, si sono sviluppate in un’area sul retro della struttura, hanno interessato una guaina bituminosa e alcuni pannelli in polistirolo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Bergamo e Mapello, che in pochi minuti hanno circoscritto e spento il rogo, evitando la propagazione. Il sito, ancora in fase di realizzazione e attualmente vuoto, è oggetto di bonifica dopo precedenti irregolarità da parte della ditta costruttrice. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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