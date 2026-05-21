Auto avvolta dalle fiamme in strada a Torre Spaccata | vigili del fuoco intervengono per spegnere l'incendio

Un veicolo è stato avvolto dalle fiamme in una strada di Torre Spaccata, portando all'intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul luogo si sono recati gli operatori per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto. La situazione è sotto controllo e le indagini sono ancora in corso.

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