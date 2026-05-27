Treviglio il ritorno della banda del botto | assalto al bancomat Bnl

Una banda ha fatto esplodere un bancomat della BNL a Treviglio, causando danni all’ingresso dell’istituto di credito. L’episodio è avvenuto di notte e ha coinvolto un ordigno esplosivo. I ladri sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando dietro di sé detriti e danni alla facciata. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Treviglio. Sembrava essersi presa una pausa la banda del botto, dopo la ventina di colpi messi a segno lo scorso anno. E invece nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio i banditi hanno ripreso a colpire. Nel mirino il bancomat della filiale Bnl in piazza Mentana. L’allarme è scattato intorno alle 2,30. L’esplosione sarebbe stata provocata da una carica inserita nella fessura che eroga il denaro, l’ormai consolidata ‘tecnica della marmotta’. Al momento non si hanno informazioni sul bottino, quel che è certo sono gli ingenti danni provocati alla struttura. Sul posto le forze dell’ordine e l’istituto di vigilanza Mondialpol. Al momento... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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