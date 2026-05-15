Assalto al bancomat presa la banda di ex della Mala del Brenta | le auto rubate l' esplosivo le indagini

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno smantellato una banda composta da ex membri della Mala del Brenta, specializzata in assalti ai bancomat. Durante le operazioni sono stati sequestrati veicoli rubati e materiali esplosivi, e sono state avviate indagini per ricostruire le modalità di azione del gruppo. Gli investigatori hanno identificato diverse persone coinvolte, collegate a episodi criminali di questa natura. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri eventi criminali della zona.

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PADOVA - Professionisti degli assalti ai bancomat, cresciuti all'ombra di quella che (un tempo) era la Mala del Brenta, storicamente capaci di muoversi come un commando militare. Una banda specializzata negli attacchi agli sportelli è stata smantellata dagli agenti della squadra mobile della Questura di Padova. Quattro italiani, tutti con curriculum criminali pesanti alle spalle, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria: le accuse, a vario titolo, sono di furto d'auto e tentato furto aggravato allo sportello della filiale Monte dei Paschi di Siena di Villafranca Padovana. L'auto "pulita" Tutto comincia nella notte tra il 25 e il 26 luglio dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Assalto al bancomat, presa la banda di ex della Mala del Brenta: le auto rubate, l'esplosivo, le indagini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assalto al bancomat, presa la banda di ex della Mala del Brenta: il furto ripreso dalle... Sullo stesso argomento Rubano un'Alfa, poi tentano l'assalto al bancomat: sono rimasugli della Mala del BrentaC'è stato un preciso periodo storico in cui era diventato quasi la normalità apprendere di furti a sportelli bancomat mediante deflagrazione. Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga col malloppoTempo di lettura: < 1 minutoAssalto nella notte di Pasqua a un bancomat nel Salernitano. Assalto al bancomat, presa la banda di ex della Mala del Brenta: il furto ripreso dalle telecamere VIDEOPADOVA - Professionisti degli assalti ai bancomat, cresciuti all'ombra di quella che (un tempo) era la Mala del Brenta, storicamente capaci di muoversi come un commando militare. Una ... ilmattino.it Rubano un'Alfa, poi tentano l'assalto al bancomat: sono rimasugli della Mala del BrentaDopo una serrata indagine iniziata nell'immediatezza dei fatti tra il 25 e il 26 luglio 2025 al Mps di Villafranca Padovana, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato quattro malvivent ... padovaoggi.it