Durante la mattina di Pasqua, nel borgo di Varese Ligure, si sono uditi due forti boati che hanno svegliato gli abitanti. Le esplosioni sono state causate dall’attacco di una banda che ha tentato di rapinare un bancomat della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Nel corso delle indagini, è stato fermato un membro della banda, che risultava essere evaso dal carcere di Lodi.

Sembravano due tuoni quelli che hanno rotto il silenzio dell’alba di Pasqua. Le esplosioni in successione che hanno dato la sveglia al borgo di Varese Ligure erano state invece innescate dalla banda entrata in azione nell’assalto al bancomat della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Lo sportello dell’agenzia poco distante dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele è stato fatto saltare in aria per rubarne il contenuto. Il gruppo di fuoco ha scelto una località decisamente fuori mano probabilmente certi di non trovare troppi ostacoli sulla propria strada a quell’ora del mattino. Dopo la prima esplosione qualcuno si è affacciato alla finestra ed ha scorto in lontananza, tra la nuvola di fumo sollevata, tre uomini impegnati a armeggiare tra i resti del box metallico andato a pezzi e poi scappare a piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto al bancomat, un fermo. Il componente della banda era evaso dal carcere di Lodi

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