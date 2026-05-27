Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Bruges, ha dichiarato di sperare che la Germania vinca i Mondiali 2026. Ha espresso questa preferenza in un'intervista, senza ulteriori commenti o motivazioni.

“Spero che ai Mondiali 2026 vinca la Germania. Me lo auguro.”. Questo il pronostico di Nicolò Tresoldi, bomber del Club Bruges campione di Belgio. Un giovane cannoniere che ha già fatto bene anche in Champions League. L’attaccante della Nazionale Under 21 tedesca è stato ospite ieri sera alla Locanda del Cardinale di Assisi, premiato in occasione del Gran Galà Calcio Umbro 2026. Lo abbiamo incontrato per qualche domanda sulla nostra Serie A e sul calciomercato 2026-27. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Nicolò Tresoldi. Tresoldi ha ribadito la sua felicità per il percorso in Belgio: “Dall’Italia non sono mai arrivate chiamate. Ora sono felice al Bruges. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Tresoldi (Bruges) sui Mondiali 2026: “Pronostico? Vince la Germania”

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