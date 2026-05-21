Tresoldi a un passo dai Mondiali con la Germania ma Nagelsmann lo esclude | l'Italia spera ancora

Nel mondo del calcio, il centrocampista sta vivendo una fase di grande attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe stato molto vicino alla convocazione in nazionale tedesca per i prossimi Mondiali. Tuttavia, l'allenatore ha deciso di non includerlo nella rosa definitiva. Nonostante questa esclusione, il calciatore potrebbe ancora ricevere una chiamata dall'Italia, nazione di origine, che mantiene vive le speranze di vederlo partecipare alla competizione internazionale.

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