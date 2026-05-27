Trento esce a testa altissima mette alle corde la Virtus ma non riesce nell’impresa
La Dolomiti Energia Trentino ha perso contro la Virtus Bologna nei playoff di pallacanestro. La squadra trentina ha combattuto duramente, mettendo in difficoltà i campioni d’Italia per gran parte della partita. Nonostante l’impegno e la pressione, Trento non è riuscita a completare la rimonta e ha concluso la serie con una sconfitta. La partita si è svolta senza esclusione di colpi, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo.
La Dolomiti Energia Trentino saluta i playoff dopo una battaglia vera, giocata senza paura sul parquet dei Campioni d’Italia. Alla Virtus Segafredo Arena finisce 106-95 per Bologna in Gara 5, ma i bianconeri escono tra gli applausi dopo aver spinto la capolista fino all’ultimo quarto di una serie. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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