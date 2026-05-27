Trento esce a testa altissima mette alle corde la Virtus ma non riesce nell’impresa

Notizia in breve

La Dolomiti Energia Trentino ha perso contro la Virtus Bologna nei playoff di pallacanestro. La squadra trentina ha combattuto duramente, mettendo in difficoltà i campioni d’Italia per gran parte della partita. Nonostante l’impegno e la pressione, Trento non è riuscita a completare la rimonta e ha concluso la serie con una sconfitta. La partita si è svolta senza esclusione di colpi, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo.