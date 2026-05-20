Basket Serie A | impresa di Trento che sbanca la Virtus Arena in gara 2
La seconda partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A ha visto la squadra di Trento vincere in trasferta contro quella di Bologna, conquistando il secondo successo consecutivo in questa serie. La gara si è svolta alla Virtus Arena e si è conclusa con un punteggio favorevole alla formazione ospite. Trento ha ottenuto il risultato in modo deciso, portando a casa una vittoria che le permette di mantenere viva la speranza di passare il turno.
Bologna, 19 maggio 2026 – La seconda tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A di basket si è chiusa con una sorpresa decisamente clamorosa: la Dolomiti Energia Trentino, dopo il -31 accusato in gara 1, ha sbancato la Virtus Arena piegando 87-84 l’Olidata Bologna e strappandole il vantaggio del fattore campo nella serie che ora si sposta in terra trentina. A mettere le firme più importanti sulla vittoria della formazione ospite sono stati un Khalif Battle da 22 punti in 26’ giocati e DJ Steward, che gli ha dato man forte chiudendo con 18 punti e 7 assist. Decisamente prezioso (soprattutto nel finale) anche il contributo di Matas Jokela (12 punti conditi e 6 rimbalzi) e Andrej Jakimovksi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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