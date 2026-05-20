Basket Serie A | impresa di Trento che sbanca la Virtus Arena in gara 2

La seconda partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A ha visto la squadra di Trento vincere in trasferta contro quella di Bologna, conquistando il secondo successo consecutivo in questa serie. La gara si è svolta alla Virtus Arena e si è conclusa con un punteggio favorevole alla formazione ospite. Trento ha ottenuto il risultato in modo deciso, portando a casa una vittoria che le permette di mantenere viva la speranza di passare il turno.

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Bologna, 19 maggio 2026 – La seconda tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A di basket si è chiusa con una sorpresa decisamente clamorosa: la Dolomiti Energia Trentino, dopo il -31 accusato in gara 1, ha sbancato la Virtus Arena piegando 87-84 l’Olidata Bologna e strappandole il vantaggio del fattore campo nella serie che ora si sposta in terra trentina. A mettere le firme più importanti sulla vittoria della formazione ospite sono stati un Khalif Battle da 22 punti in 26’ giocati e DJ Steward, che gli ha dato man forte chiudendo con 18 punti e 7 assist. Decisamente prezioso (soprattutto nel finale) anche il contributo di Matas Jokela (12 punti conditi e 6 rimbalzi) e Andrej Jakimovksi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: impresa di Trento che sbanca la Virtus Arena in gara 2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Basket Serie A, Trento-Sassari 96-99: gli highlights Sullo stesso argomento LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-45 Carsen Edwards apre subito le marcature. Virtus travolgente in gara-1 dei quarti: Trento schiantata 102-71 all'ArenaComincia nel migliore dei modi il cammino nei playoff della Virtus Olidata Bologna. Trento cambia pelle e si prende una grande vittoria alla Virtus Arena: gli highlightsGli highlights presented by PokerstarNews della sfida tra Virtus Olidata Bologna e Dolomiti Energia Trentino, Gara-2 dei quarti di finale degli #LBAPlayoff? Unipol 2026. pianetabasket.com Virtus, troppo morbida: Trento espugna l'Arena e porta la serie playoff in paritàLe Vu Nere cedono in casa alla Dolomiti Energia al termine di un match tiratissimo. Decisivi i guizzi di Battle e Jogela nel finale ... bolognatoday.it