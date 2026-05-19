Impresa Trento la Dolomiti sbanca Bologna | Virtus ko in Gara 2 Gli highlights

Da trentotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dolomiti Energia Trentino ha vinto la seconda partita dei playoff contro la Virtus Bologna, portando a casa una vittoria in trasferta. La squadra ha conquistato il successo sul campo avversario, riportando la serie in parità. La partita è stata caratterizzata da un punteggio equilibrato e da momenti di tensione tra le due formazioni. Gli highlights mostrano diverse azioni decisive e un andamento combattuto fino alla fine, con i giocatori di Trento che hanno ottenuto un risultato importante in questa fase della competizione.

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La Dolomiti Energia Trentino firma una vera impresa playoff, espugna il parquet di Bologna e rimette tutto in equilibrio. L’84-87 maturato contro la Virtus vale l’1-1 nella serie e soprattutto il ribaltamento del fattore campo: ora l’Aquila potrà giocarsi due sfide decisive davanti al proprio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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