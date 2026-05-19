Impresa Trento la Dolomiti sbanca Bologna | Virtus ko in Gara 2 Gli highlights
La Dolomiti Energia Trentino ha vinto la seconda partita dei playoff contro la Virtus Bologna, portando a casa una vittoria in trasferta. La squadra ha conquistato il successo sul campo avversario, riportando la serie in parità. La partita è stata caratterizzata da un punteggio equilibrato e da momenti di tensione tra le due formazioni. Gli highlights mostrano diverse azioni decisive e un andamento combattuto fino alla fine, con i giocatori di Trento che hanno ottenuto un risultato importante in questa fase della competizione.
La Dolomiti Energia Trentino firma una vera impresa playoff, espugna il parquet di Bologna e rimette tutto in equilibrio. L’84-87 maturato contro la Virtus vale l’1-1 nella serie e soprattutto il ribaltamento del fattore campo: ora l’Aquila potrà giocarsi due sfide decisive davanti al proprio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Basket, Serie A: impresa di Trento che sbanca la Virtus Arena in gara 2Bologna, 19 maggio 2026 – La seconda tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A di basket si è chiusa con una sorpresa...
Serie A, Virtus Bologna-Trento 84-87, highlights: colpaccio della Dolomiti EnergiaImpresa di Trento, che sbanca Bologna e batte la Virtus 84-87, portando la serie sull'1-1.
Dolomiti Energia Trento, playoff contro la Virtus Bologna: l’Aquila cerca l’impresa x.com
DOLOMITI ENERGIA TRENTO AI PLAYOFF: BATTUTA MILANO, ORA LA SFIDA CON BOLOGNA Impresa riuscita per la Dolomiti Energia Trentino: batte Milano e conquista i playoffs. L'Aquila Basket si è qualificata per la decima volta nella sua storia ai playoff facebook
Serie A, Virtus Bologna-Trento 84-87, highlights: colpaccio della Dolomiti EnergiaImpresa di Trento, che sbanca Bologna e batte la Virtus 84-87, portando la serie sull'1-1. Per la Dolomiti Energia grande prova di Khalif Battle, che mette a referto 22 punti. Guarda gli highlights. msn.com
Basket, Serie A: impresa di Trento che sbanca la Virtus Arena in gara 2L'Umana Reyer Venezia si è invece portata sul 2-0 nella serie contro Tortona, sconfitta 87-75 ... msn.com