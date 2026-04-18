Domenica, il territorio comunale di Ravenna sarà interessato da un’allerta meteo di colore giallo, valida dalle 00:00 di sabato 18 aprile alle 00:00 di domenica 19 aprile. La protezione civile ha segnalato la possibilità di temporali e grandinate durante questo intervallo di tempo. La comunicazione riguarda l’intera area comunale e invita a prestare attenzione alle condizioni atmosferiche.

L’allerta meteo numero 41, di colore giallo, colpirà il territorio del comune di Ravenna tra la mezzanotte di sabato 18 aprile e la mezzanotte di domenica 19 aprile. L’avviso, emesso congiuntamente dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna, segnala il rischio di temporali che potrebbero manifestarsi con una violenza particolare nella giornata di domani, domenica 19 aprile, interessando in modo specifico le zone centrali e orientali della regione e le aree montuose. Prevenzione e gestione del rischio sul territorio ravennate. Le autorità hanno indicato precise linee guida per proteggere la cittadinanza dai possibili danni legati alla pioggia intensa e alla grandine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna sotto allerta meteo: rischio temporali e grandine domenica

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