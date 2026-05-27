Trentino | 13,8 milioni per i Comuni | fondi per nuovi investimenti

Notizia in breve

La Provincia del Trentino ha destinato 13,8 milioni di euro ai Comuni per nuovi investimenti. I fondi sono destinati a progetti di sviluppo locale, con l’obiettivo di favorire risparmi futuri attraverso interventi mirati. La Provincia valuterà i progetti presentati secondo criteri specifici, che includono la sostenibilità e il potenziale di riduzione dei costi. I Comuni potranno utilizzare queste risorse per miglioramenti infrastrutturali e servizi pubblici.