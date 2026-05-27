Trentino | 13,8 milioni per i Comuni | fondi per nuovi investimenti
La Provincia del Trentino ha destinato 13,8 milioni di euro ai Comuni per nuovi investimenti. I fondi sono destinati a progetti di sviluppo locale, con l’obiettivo di favorire risparmi futuri attraverso interventi mirati. La Provincia valuterà i progetti presentati secondo criteri specifici, che includono la sostenibilità e il potenziale di riduzione dei costi. I Comuni potranno utilizzare queste risorse per miglioramenti infrastrutturali e servizi pubblici.
? Punti chiave Come potranno i Comuni trasformare il debito in risparmio futuro?. Quali criteri userà la Provincia per valutare i progetti presentati?. Chi coordinerà concretamente la distribuzione mensile di questi fondi?. Come influiranno questi investimenti sulla stabilità dei bilanci locali?.? In Breve Fondi erogati tramite indebitamento per generare risparmi strutturali entro il 2026.. Misura attua il Protocollo d'intesa tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.. Gestione coordinata tra Provincia e Consorzio dei Comuni Trentini per monitorare spese.. Presentazione istanze mensili per garantire distribuzione regolare delle risorse ai Comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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