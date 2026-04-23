Sicilia 13,5 milioni per il commercio | nuovi fondi per le imprese

A partire dal 5 maggio, in Sicilia sono disponibili 13,5 milioni di euro destinati alle imprese commerciali. I fondi, provenienti dall’Irfis, consentono di ottenere finanziamenti per l’ammodernamento degli impianti e per la liquidità aziendale. I finanziamenti sono offerti con tassi di interesse dello 0,25%. Questa misura mira a sostenere le attività commerciali dell’isola attraverso interventi di investimento e sostegno finanziario.

? Cosa sapere La Sicilia stanzia 13,5 milioni di euro per le imprese commerciali dal 5 maggio.. I fondi Irfis finanziano ammodernamento impianti e liquidità con tassi allo 0,25%.. Schifani mette in campo 13,5 milioni di euro per sostenere le imprese commerciali siciliane attraverso nuovi finanziamenti gestiti da Irfis-FinSicilia a partire dal 5 maggio. Il piano d’azione, che vede l’Assessorato dell’Economia come motore centrale della manovra, attinge direttamente dai fondi derivanti dai rientri del Psc 2014-2020, ora confluiti nel Fondo Sicilia. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato potenziare la struttura delle aziende, dall’altro garantire la liquidità necessaria per non fermare i motori economici dei centri urbani e dei borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 13,5 milioni per il commercio: nuovi fondi per le imprese Notizie correlate Commercio in Sicilia: nuovi fondi per oltre 13 milioni di euro a sostegno delle impreseABBONATI A DAYITALIANEWS Risorse per rilanciare il settore commerciale La Regione Siciliana mette a disposizione circa 13,5 milioni di euro per... Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioniDallo sviluppo di soluzioni digitali alla nascita di nuove imprese, dai progetti di investimento per la transizione energetica alla riqualificazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Enti locali, 1,5 milioni ai Comuni che ospitano centri di accoglienza per migranti; Depurazione: al commissario l'attuazione di progetti per 350 milioni; Sicilia, 150 milioni per chi assume a tempo indeterminato: al via i bandi Irfis 2026; Edilizia scolastica, ok giunta a mutuo da 1,5 milioni con Cassa depositi e prestiti. Commercio in Sicilia, dalla Regione oltre 13 milioni per le imprese: bandi e requisitiLa Regione Siciliana mette in campo un nuovo intervento da circa 13,5 milioni di euro per sostenere il comparto del commercio. Le risorse, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020, confluiscono nel F ... blogsicilia.it Nuove risorse per il rilancio del commercio in Sicilia, dalla Regione 13 milioni e mezzoNuove risorse per il rilancio del commercio in Sicilia. La Regione, tramite l’assessorato dell’Economia e attraverso Irfis-FinSicilia, mette in campo un ... gds.it Il SINALP Sicilia, per voce del segretario regionale Andrea Monteleone, denuncia un’emergenza economica e sociale legata al caro-gasolio, accusando inerzia istituzionale e assenza di misure concrete a tutela dei comparti produttivi strategici dell’Isola. https - facebook.com facebook In Sicilia la nuova Flotilla issa le vele: “Romperemo l’assedio di Netanyahu”. @amantovani71 x.com