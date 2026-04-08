Sicilia 115 milioni ai Comuni | tra nuovi investimenti e mutui

In Sicilia è stato approvato un decreto che prevede lo sblocco di 115 milioni di euro destinati ai Comuni nell’ambito del Fondo per investimenti. La decisione riguarda l’annualità 2026 e coinvolge i fondi destinati ai territori dell’isola. La cifra rappresenta un intervento diretto per finanziare progetti e mutui a livello locale. La delibera è stata firmata dal presidente della Regione, segnando un passo importante per le risorse destinate agli enti comunali.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha approvato un decreto che sblocca 115 milioni di euro per il Fondo per investimenti dei Comuni siciliani nell’annualità 2026. Le risorse, previste dalla legge di Stabilità, sono state ripartite tra le amministrazioni locali seguendo i criteri stabiliti dalla normativa regionale. L’atto amministrativo è stato firmato da Schifani anche nella veste di assessore ad interim per le Autonomie locali. I fondi non saranno destinati esclusivamente a nuovi progetti, poiché è possibile utilizzarli per coprire le quote capitale dei mutui accesi per precedenti spese di investimento. La strategia finanziaria per gli enti locali nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 115 milioni ai Comuni: tra nuovi investimenti e mutui Dalla Regione 115 milioni per i Comuni siciliani: disponibili fondi per mutui e opere pubblicheÈ stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il... Comuni siciliani, dalla Regione 115 milioni per investimenti: approvato il riparto 2026Via libera al piano di riparto dei 115 milioni di euro destinati ai Comuni siciliani per il 2026. Temi più discussi: 8,3 milioni in Sicilia per l’alta formazione universitaria, Schifani Invogliamo i giovani; Agricoltura, ecco le graduatorie provvisorie dei bandi da 98 milioni; Bandi Invitalia 2026: la guida completa per trovare il finanziamento giusto; Agricoltura, in Sicilia graduatorie provvisorie per due bandi da 98 milioni di euro. Autonomie locali, 115 milioni per i Comuni siciliani dal Fondo per investimenti 2026È stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il piano di riparto dei 115 milioni di euro del bilanc ... strettoweb.com Fondo per investimenti, arrivano 115 milioni per i comuni sicilianiLa Regione - tramite decreto del presidente Schifani - ha approvato 115 milioni destinati al fondo per gli investimenti dei comuni siciliani. newsicilia.it CENTURIPE SI TINGE DI ROSSO: TORNA LA SAGRA DELL’ARANCIA IGP Dal 24 al 26 aprile 2026, il borgo di Centuripe si prepara ad accogliere la XII edizione della Sagra dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, uno degli appuntamenti più attesi della primaver - facebook.com facebook Doppia tragedia del mare, in #Sicilia e al largo della #Turchia. Trentasette #migranti morti @RaffCoppola1 x.com