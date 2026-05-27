Treni strapieni guasti e turisti lasciati a terra | lunedì nero sulla Udine-Tarvisio

Notizia in breve

Lunedì nero sulla tratta Udine-Tarvisio, con treni strapieni e numerosi guasti. Viaggiatori sono rimasti a terra, tra cui turisti stranieri con biciclette, mentre i pendolari hanno dovuto modificare i propri spostamenti in pochi minuti. La stazione di Udine si è riempita di persone in attesa di partenze che non sono state effettuate. La giornata ha visto disagi e caos, senza indicazioni chiare su eventuali rimborsi o soluzioni alternative.