Disagi sulla A23 Udine-Tarvisio in programma chiusure per lavori

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, tra le 22 e le 4, il tratto dell’autostrada tra Pontebba e Tarvisio Nord sarà chiuso al traffico per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda le ore notturne e interessa la sezione tra le due località. Sono previsti disagi per chi percorre questa arteria stradale in quel periodo.

Riguarderà le ore notturne la chiusura del tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord della A23 Udine-Tarvisio, lunedì 20 e martedì 21 aprile dalle 22 alle 4 di mattina. L'interruzione è dovuta ai lavori di manutenzione che interessano il tratto autostradale fino al confine di Stato. Di.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate A23, chiusure notturne: ecco quando e come cambia la viabilitàLavori di manutenzione nelle gallerie: stop al traffico in entrambe le direzioni nel tratto tra Pontebba e il confine austriaco dal 16 al 20 febbraio. Fipili: chiusure fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina per lavori urgenti. Il programmaE’ inoltre in programma un secondo intervento che interesserà il tratto di Livorno. Contenuti e approfondimenti Si parla di: In bici sicuri tra Udine, Campoformido e Pasian: al via il cantiere della svolta. A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-TARVISIO NORD VERSO TARVISIOA23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-TARVISIO NORD VERSO TARVISIO Roma, 17 aprile 2026 - Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire ... trasporti-italia.com R34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO UDINE NORD-TANGENZIALE DI UDINER34 RACCORDO A23-TANGENZIALE UDINE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO UDINE NORD-TANGENZIALE DI UDINE Roma, 10 aprile 2026 - Sul Raccordo A23 ... trasporti-italia.com