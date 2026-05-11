Cantiere attivo sulla linea Caserta-Foggia a giugno modifiche alla circolazione dei treni in Puglia
Sul cantiere della linea Caserta-Foggia sono previste modifiche alla circolazione dei treni in Puglia a partire da giugno. Contestualmente, proseguono i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Napoli, con l’attivazione del doppio binario della tratta Napoli-Cancello, lunga più di 15 chilometri. Questa operazione mira a migliorare l’infrastruttura e facilitare l’interscambio tra le stazioni.
Continuano i lavori per la linea ferroviaria ad Alta VelocitàAlta Capacità Bari-Napoli. Il nuovo cantiere avviato riguarda l’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli-Cancello, che si estende per oltre 15 chilometri: il potenziamento dell'infrastruttura consentirà l’interscambio.🔗 Leggi su Baritoday.it
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