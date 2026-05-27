Unicommercio ha chiesto l'apertura di un tavolo urgente per affrontare l'emergenza sui treni tra Perugia e Roma. La richiesta si concentra sulla possibilità di utilizzare deroghe contrattuali per sbloccare il servizio, ritenuto essenziale per il trasporto regionale. La situazione sta causando danni economici alle attività locali, che dipendono dai collegamenti quotidiani tra le due città. La richiesta mira a trovare soluzioni rapide per ridurre i disagi e tutelare il tessuto produttivo umbro.

? Domande chiave Come possono le deroghe contrattuali sbloccare i treni Perugia-Roma?. Quali danni economici sta subendo il tessuto produttivo umbro?. Chi deve sedersi al tavolo per risolvere l'emergenza trasporti?. Perché la Regione può attivare subito servizi sostitutivi su gomma?.? In Breve Andrea Pausini segnala danni economici al sistema produttivo e al turismo umbro.. Unicommercio propone deroghe contrattuali al servizio Busitalia per garantire la continuità.. La proposta coinvolge la presidente regionale Stefania Proietti e il Ministero dei Trasporti.. Il disservizio colpisce il Binario 12 Est e la mobilità verso Roma.. Un coro unanime di pendolari, studenti e associazioni di categoria chiede alla Regione Umbria l’apertura immediata di un tavolo istituzionale per risolvere l’emergenza sui collegamenti ferroviari tra Perugia e Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni Perugia-Roma: Unicommercio chiede un tavolo per l’emergenza

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