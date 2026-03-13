Treni la Regione Umbria chiede un tavolo di confronto urgente con il Ministero

La Regione Umbria ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di convocare con urgenza un tavolo di confronto. La richiesta è stata inoltrata anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle Regioni Toscana, con l’obiettivo di discutere le questioni legate ai servizi ferroviari nella regione. La richiesta è stata presentata in seguito alle problematiche riscontrate nel settore dei trasporti ferroviari.

La richiesta a seguito del parere dell’Antitrust relativo all’assegnazione di nuove tracce a mercato sulla linea ad alta velocità Treni, proseguono le richieste della Regione Umbria e, questa volta, arrivano fino al Ministero. Secondo la Regione Umbria, l’inserimento di nuove tracce a mercato potrebbe determinare una riduzione della capacità disponibile per i collegamenti regionali, con la possibilità che un numero sempre maggiore di convogli venga progressivamente spostato sulla linea lenta, con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza. "I livelli di capacità già preliminarmente concordati con RFI rappresentano per noi una soglia minima indispensabile al di sotto della quale non possiamo scendere senza mettere a rischio la tenuta del servizio di trasporto pubblico regionale" è quanto specificato da De Rebotti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Umbria, un tavolo permanente di confronto fra Regione e società partecipateUn tavolo di confronto permanente fra Regione Umbria e società, enti e agenzie regionali partecipate per il rilancio del territorio e la... Crisi Menarini Bus, i sindacati chiedono un confronto urgente con la Regione CampaniaLe Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino chiedono formalmente un incontro urgente in merito alla crisi che sta interessando... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regione Umbria Temi più discussi: Proseguono come una maledizione gli incidenti stradali sul nodo di Perugia; Trasporti, momento cruciale: un fronte istituzionale per garantire il futuro delle Aree interne; Treni: l'Umbria stretta tra il nuovo accordo Rfi e l'offensiva francese di SNCF. Pendolari in trincea; Cosa non torna nella storia dei 12 treni Super Regionali (che abbiamo pagato 175 milioni). Treni pendolari e alta velocità, la Regione Umbria chiede interventi immediatiLa Regione Umbria ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei ... telenord.it Arrivano i treni francesi, Regione congela Accordo quadro con Rfi: troppi rischi per i pendolari umbridi C.F. La Regione Umbria «ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione dell’Accordo quadro 2026-2031 con Rete ferroviaria italiana (Rfi)» alla luce del via libera dell’Antitrust (Agcm, auto ... umbria24.it #Regione #Umbria, #rendiconti dei #gruppi: chiusa l’era delle ‘spese pazze’. Ma la #Corte dei #Conti ne rimanda sei x.com La Regione Umbria ha approvato lo stanziamento delle risorse per l'anno scolastico 2025-2026 - facebook.com facebook